L’ÉGLISE SAINT-ROCH Montpellier

Place Saint-Roch Montpellier Hérault

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

Visite en français

RDV devant l’église Saint-Roch

Place saint-Roch, Montpellier

Durée: 1h

Visite toutes les heures

Réservation obligatoire

English :

Let us tell you the unusual story of Saint-Roch church and its saint, an emblematic figure of Montpellier.

German :

Lassen Sie sich die ungewöhnliche Geschichte der Kirche Saint-Roch und ihres Heiligen erzählen, der als Symbolfigur für Montpellier gilt.

Italiano :

Scoprite la storia insolita della chiesa di Saint-Roch e del suo santo, figura emblematica di Montpellier.

Espanol :

Descubra la insólita historia de la iglesia de Saint-Roch y de su santo, figura emblemática de Montpellier.

