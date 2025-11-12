L’ÉGLISE SAINT-ROCH Montpellier
L’ÉGLISE SAINT-ROCH Montpellier mercredi 12 novembre 2025.
L’ÉGLISE SAINT-ROCH
Place Saint-Roch Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-25
Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.
Visite en français
Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.
RDV devant l’église Saint-Roch
Place saint-Roch, Montpellier
Durée: 1h
Visite toutes les heures
Réservation obligatoire
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Let us tell you the unusual story of Saint-Roch church and its saint, an emblematic figure of Montpellier.
German :
Lassen Sie sich die ungewöhnliche Geschichte der Kirche Saint-Roch und ihres Heiligen erzählen, der als Symbolfigur für Montpellier gilt.
Italiano :
Scoprite la storia insolita della chiesa di Saint-Roch e del suo santo, figura emblematica di Montpellier.
Espanol :
Descubra la insólita historia de la iglesia de Saint-Roch y de su santo, figura emblemática de Montpellier.
L’événement L’ÉGLISE SAINT-ROCH Montpellier a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT MONTPELLIER