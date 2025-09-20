L’église Sainte-Foy de Molompize Eglise Sainte-Foy Molompize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition d’ornements sacerdotaux anciens, visite guidée sur les statues classées Monuments historiques, avec des explications sur les Vierges en majesté, et plus généralement, sur l’évolution de la place des femmes dans la société depuis le Moyen Age.

Eglise Sainte-Foy 15500 Molompize Molompize 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 73 60 06 http://hautesterrestourisme.fr Eglise Sainte-Foy, abritant la Vierge en Majesté de Vauclair Parking devant

©HautesTerrestourisme