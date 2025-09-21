L’église Sainte-Germaine ouvre ses portes Eglise Sainte-Germaine Padiès
Gratuit.
⛪ Visite libre de l’église Sainte-Germaine
L’église Sainte-Germaine vous ouvre ses portes en visite libre.
Un lieu de recueillement et de mémoire, à découvrir en toute simplicité, au cœur du village.
Eglise Sainte-Germaine 81340 Padiès Padiès 81340 Tarn Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
© Dominique Cougoureux