L’église Sainte-Germaine ouvre ses portes Eglise Sainte-Germaine Padiès

L’église Sainte-Germaine ouvre ses portes Eglise Sainte-Germaine Padiès dimanche 21 septembre 2025.

L’église Sainte-Germaine ouvre ses portes Dimanche 21 septembre, 10h00 Eglise Sainte-Germaine Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église Sainte-Germaine

L’église Sainte-Germaine vous ouvre ses portes en visite libre.

Un lieu de recueillement et de mémoire, à découvrir en toute simplicité, au cœur du village.

Eglise Sainte-Germaine 81340 Padiès Padiès 81340 Tarn Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Dominique Cougoureux