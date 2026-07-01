L’église St Jean-Baptiste de Rochejean se dévoile, Eglise St Jean-Baptiste, Rochejean

Informations pratiques

L’église St Jean-Baptiste de Rochejean se dévoile Dimanche 5 juillet, 20h00 Eglise St Jean-Baptiste Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste est construite au XVe siècle à l’emplacement d’une ancienne chapelle dédiée à saint Denis datant du XIVe siècle, époque de la création du village.

L’autel saint François-Xavier (ensemble autel, retable et tableau), dédié à François Xavier, est inscrit à titre objet aux monuments historiques depuis le 28 octobre 1982

La chaire en bois sculpté est classée à titre objet aux monuments historiques depuis le 27 juin 1962

Six des bas-reliefs en bois sculpté sur les lambris de demi-revêtement, couvrant les murs du chœur et de la nef, représentant des trophées religieux, sont classés à titre objet aux monuments historiques depuis le 27 juin 1962.

Le crucifix est classé à titre objet aux monuments historiques depuis le 27 juin 1962.

La statue en bois de Saint Jean-Baptiste, représentant Jean le Baptiste, est classée à titre objet aux monuments historiques depuis le 27 juin 1962[

Eglise St Jean-Baptiste 5 rue du chateau 25 Rochejean Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Présentation historique et artistique de l’édifice et ses richesses puis récitation de poésies évoquant la lumière ,rythmée par des morceaux de musique et pot de convivialité pour terminer

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