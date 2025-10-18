LEGO® Challenge pour les grands ! Le forum des patrimoines Carpentras

À partir de 14 ans ! Plus de renseignements : 04 90 67 69 21

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Réinventons la porte d’Orange !

Et si une porte médiévale devenait le point de départ d’un habitat ? À partir des plans de la Porte d’Orange, ancienne porte du rempart du XIVe siècle, les participants sont invités à concevoir, en équipe, un logement durable intégré à ce patrimoine historique. C’est un challenge accessible à toutes et tous, mais attention : matérialité, écologie, circulation, lumière, usages : chaque projet devra mêler créativité architecturale et faisabilité. Le tout, bien sûr, construit en LEGO® !

Un jury désignera le projet lauréat. À la clé : un lot de 150 € d’ateliers à gagner chez notre partenaire Bricks Factory et l’occasion de relever un défi architectural aussi insolite que stimulant !

Avec les animateurs Bricks factory et les médiatrices du patrimoine de la CoVe

Tout public, à partir de 14 ans

Le forum des patrimoines 79, place du 25 août 1944 – 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 https://www.lacove.fr/le-forum-des-patrimoines.html [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lego-challenge-pour-les-grands »}] Le forum des patrimoines ( CIAP ) regroupe des salles d’exposition, un centre de documentation et les ateliers éducatifs du patrimoine. Lieu ouvert à tous et gratuit, il vous emmène voyager à travers les siècles dans les 25 communes du Pays d’art et d’histoire Ventoux – Comtat Venaissin. accès libre aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme intercommunal de Carpentras

