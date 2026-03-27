Lego Gravure Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Lego Gravure Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 14 avril 2026.
Lego Gravure
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14
C’est parti pour la créativité ! Et si on détournait l’utilisation des fameuses briques LEGO en les mêlant à la peinture ? Durant cet atelier, les enfants vont créer un motif en assemblant des pièces LEGO, puis encrer leur œuvre pour réaliser une peinture qu’ils pourront emporter chez eux.
Réservation via le site de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Lego Gravure
L’événement Lego Gravure Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
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