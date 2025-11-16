Legorcy Rue du Stade Gorcy
Legorcy Rue du Stade Gorcy dimanche 16 novembre 2025.
Legorcy
Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Exposition de créations en lego.
Buvette gourmande.
Concours de créations.Tout public
Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 75 58 13
English :
Exhibition of lego creations.
Gourmet refreshments.
Competition.
German :
Ausstellung von Kreationen aus Lego.
Erfrischungsgetränke für Feinschmecker.
Wettbewerb der Kreationen.
Italiano :
Esposizione di creazioni lego.
Rinfresco gastronomico.
Concorso di design.
Espanol :
Exposición de creaciones de lego.
Refrescos gourmet.
Concurso de diseño.
L’événement Legorcy Gorcy a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU GRAND LONGWY