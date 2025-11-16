Legorcy Rue du Stade Gorcy

Legorcy

Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Exposition de créations en lego.

Buvette gourmande.

Concours de créations.Tout public

0 .

Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 75 58 13

English :

Exhibition of lego creations.

Gourmet refreshments.

Competition.

German :

Ausstellung von Kreationen aus Lego.

Erfrischungsgetränke für Feinschmecker.

Wettbewerb der Kreationen.

Italiano :

Esposizione di creazioni lego.

Rinfresco gastronomico.

Concorso di design.

Espanol :

Exposición de creaciones de lego.

Refrescos gourmet.

Concurso de diseño.

L’événement Legorcy Gorcy a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU GRAND LONGWY