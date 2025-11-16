Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Legorcy Rue du Stade Gorcy dimanche 16 novembre 2025.

Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-11-16 10:00:00
2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Exposition de créations en lego.
Buvette gourmande.
Concours de créations.Tout public
Rue du Stade Complexe Bernard Labbé Salle socioculturelle Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 75 58 13 

English :

Exhibition of lego creations.
Gourmet refreshments.
Competition.

German :

Ausstellung von Kreationen aus Lego.
Erfrischungsgetränke für Feinschmecker.
Wettbewerb der Kreationen.

Italiano :

Esposizione di creazioni lego.
Rinfresco gastronomico.
Concorso di design.

Espanol :

Exposición de creaciones de lego.
Refrescos gourmet.
Concurso de diseño.

