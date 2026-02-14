Légumes d’hiver en recettes modernes, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Légumes d’hiver en recettes modernes Mercredi 9 décembre, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Avec les ateliers d’Esther, découvrez les bienfaits des légumes d’hiver à travers des recettes modernes et savoureuses pour les consommer toute la saison sans se lasser !

Le lieu est en cours de définition et sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

atelier cuisine