« Legum’sec » par la Cie Heliotrope Mercredi 12 novembre, 15h00 Salle des Fêtes Haute-Marne

Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, la médiathèque de Manois en partenariat avec Arts Vivants 52 et dans le cadre du dispositif 1ères Pages, propose cette découverte musicale et sonore pour les petits à partir de 3 ans.

Tout près des tout, tout petits, pour intimement partager cette aventure, « LEGUM ’ SEC » est une plage de sons et de couleurs, une mise en scène où les acteurs sont des légumes secs familiers ou étranges, minuscules et géants…

C’est donner à voir et à entendre, à toucher et à sentir dans un univers couleur nature où l’on prend le temps de la découverte.

Entre ombre et lumière, des lentilles virevoltantes, coloquintes géantes, haricots espiègles, courent, sautent, jouent, se cachent, se mélangent, se devinent …

« LEGUM ’ SEC » c’est un jeu de petites graines de légumes pour des petites graines d’hommes…

30 min – A partir de 3 ans

Renseignements et inscriptions au 03 25 01 32 02

bibliotheque.manois@wanadoo.fr

Salle des Fêtes 52700 Manois Manois 52700 Haute-Marne Grand Est

Découverte musicale pour les petits de 0 à 3 ans Découverte musicale Tout-petits

@Heliotrope