Lehmanns Brothers + Bleu Shinobi [RELEASE PARTY] Tours

Lehmanns Brothers + Bleu Shinobi [RELEASE PARTY]

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 23:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Ça va groover sévère au Bateau !

Les Lehmanns Brothers débarquent avec leur funk qui claque, des touches de soul, de hip-hop, et une bonne dose de bonne humeur. C’est carré, ça groove, et ça fait du bien.

En ouverture, les Tourangeaux de Bleu Shinobi posent leur univers chill et élégant, entre pop de chambre, et rock pour leur release party. Une belle claque musicale en deux temps, juste ce qu’il faut pour chiller ou se laisser emporter .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

It’s going to get groovy at Le Bateau!

The Lehmanns Brothers arrive with their slamming funk, touches of soul and hip-hop, and a healthy dose of good humor. It’s square, it grooves, and it feels good.

German :

In Le Bateau wird es ordentlich krachen!

Die Lehmanns Brothers kommen mit ihrem krachenden Funk, einem Hauch von Soul, Hip-Hop und einer großen Portion guter Laune. Es ist quadratisch, es groovt, und es fühlt sich gut an.

Italiano :

Ci sarà da divertirsi a Le Bateau!

I Lehmanns Brothers sono qui con il loro funk trascinante, tocchi di soul e hip-hop e una sana dose di buon umore. È stretto, scorre e si sente bene.

Espanol :

En Le Bateau se va a bailar de lo lindo

Los Lehmanns Brothers están aquí con su funk machacón, toques de soul y hip-hop, y una buena dosis de buen humor. Es fuerte, funciona y sienta bien.

