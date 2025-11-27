LEHNA ET DARAN – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

LEHNA ET DARAN – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin jeudi 27 novembre 2025.

LEHNA ET DARAN Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Quand Daran branche sa guitare, c’est toute une génération qui se reconnecte à son cœur électrique. Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11e album “Grand Hotel Apocalypse”. Il livre un rock brut, sans artifices, porté par un power trio incandescent. 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : la liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. Des textes qui résonnent avec force sur scène et la voix rauque et rock inoubliable de Daran.Ombelles chansons est un voyage musical incarné par Lehna, chanteuse à textes et musicienne voyageuse. Avec ses influences folk, world et jazz et ses chansons en français aux accents d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Est, elle tisse des récits sensibles et poétiques, entre mélodies entêtantes et rythmes du monde. Avec cette nouvelle formation en trio, elle tutoie les grandes figures de la chanson – Barbara, Mercedes Sosa, Joni Mitchell – et s’accompagne, ici d’une guitare, là d’un charango, et nous promène sans nous perdre. Qu’importe que cela prenne la forme d’une danse andine, d’une ritournelle en français ou d’un pamphlet folk : Lehna montre avec chaque chanson qu’elle est habitée de musique et de mots, et de la délectation de les partager.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69