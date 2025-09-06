Leï duo de chant polyphonique féminin Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Leï duo de chant polyphonique féminin Place Carli Marseille 1er Arrondissement samedi 6 septembre 2025.

Leï duo de chant polyphonique féminin

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 19h. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

De Vives Voix festival d’art vocal ouvre ses ailes au delà des mers et des océans. Les artistes viennent d’ici et d’ailleurs et croisent leurs voix, leurs musique en nous racontant des histoires du monde, de leur monde.

Leï est un duo de chant polyphonique féminin né en 2022 de la rencontre entre deux artistes, Laurène Barnel et Carine Habauzit.











Elles glânent leurs chants dans les traditions orales de la Méditerranée, explorant des langues variées. Elles arrangent, composent et réécrivent à deux voix et quatre mains une musique qui porte la parole des femmes au grand jour. Au cœur de leurs aspirations, se trouve la volonté de renouer avec la convivialité des cultures populaires et les sagesses des civilisations anciennes. Inspirées par la pensée de la grande chanteuse, chercheuse Giovanna Marini qui réhabilite les pratiques artistiques populaires comme fondement du lien social, elles envisagent le chant comme une boussole pour que les hommes réapprennent à vivre et penser ensemble.











Amares le programme qu’elles proposent prend la forme d’un dialogue polyphonique qui explore un répertoire lié à l’imaginaire des eaux. S’y mêlent comptines, compositions originales et berceuses, chants de femmes où s’expriment leurs espoirs, leur tendresse et leurs troubles.. Cet ensemble rassemble voix et percussion au sein d’un univers intimiste et épuré, visant à prendre soin des auditeur·ice·s par la voix. C’est un voyage plurilingue (7 langues) traversé par l’idée de cycle, celui d’une existence humaine portée par la cadence des éléments au fil des âges de la vie.celui d’une existence humaine portée par la cadence des éléments au fil des âges de la vie.











Pour De Vives Voix le duo s’accompagne de Baptiste Dumangin, contrebassiste

Laurène Barnetet Carine Habauzit, voix et synthétiseurs

Baptiste Dumangin, contrebasse .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

De Vives Voix vocal arts festival opens its wings across seas and oceans. Artists from near and far combine their voices and music to tell us stories of the world, of their world.

German :

De Vives Voix, ein Festival für Gesangskunst, öffnet seine Flügel über die Meere und Ozeane hinaus. Die Künstler kommen von hier und von anderswo und kreuzen ihre Stimmen, ihre Musik und erzählen uns Geschichten aus der Welt, aus ihrer Welt.

Italiano :

Il festival di arti vocali De Vives Voix apre le sue ali attraverso mari e oceani. Gli artisti arrivano da vicino e da lontano, unendo le loro voci e la loro musica per raccontarci storie del mondo, del loro mondo.

Espanol :

El festival de artes vocales De Vives Voix abre sus alas a través de mares y océanos. Los artistas vienen de cerca y de lejos, combinando sus voces y su música para contarnos historias del mundo, de su mundo.

