Leïla Houissoud | Concert rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Leïla Houissoud | Concert rue Charles de Gaulle Châteaubernard vendredi 14 novembre 2025.
Leïla Houissoud | Concert
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Et si la Maladresse était avant tout un combat ?
Programmée en 2020 Léïla Huissoud nous fait le plaisir de revenir sur la scène du Castel pour nous présenter son opus La Maladresse sorti en juin 2024
.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English :
What if La Maladresse was above all a fight?
Programmed in 2020, Léïla Huissoud is pleased to return to the Castel stage to present her opus La Maladresse , released in June 2024
German :
Und wenn La Maladresse vor allem ein Kampf wäre?
Léïla Huissoud, die 2020 auf dem Programm stand, kehrt auf die Bühne des Castel zurück, um uns ihr im Juni 2024 erschienenes Opus La Maladresse vorzustellen
Italiano :
E se La Maladresse fosse soprattutto una battaglia?
In programma nel 2020, Léïla Huissoud è lieta di tornare sul palco del Castel per presentare il suo album La Maladresse , pubblicato nel giugno 2024
Espanol :
¿Y si La Maladresse fuera ante todo una batalla?
Prevista para 2020, Léïla Huissoud está encantada de volver al escenario del Castel para presentar su álbum La Maladresse , que saldrá a la venta en junio de 2024
