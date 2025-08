Leïla Huissoud en concert Salle Paul Fort Nantes

Leïla Huissoud en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 15 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 20:30 –

Gratuit : non 13 € à 18 € Adulte

C’est parmi ses chers paumés, tous les englués à la marge et les gueules cassées, que l’autrice-compositrice-interprète iséroise a entrepris l’écriture de son troisième album La Maladresse. Elle le chante d’abord sur scène dévoilant les brouillons écrits pendant et après le confinement, le retour au monde et la chute qui l’accompagne, quand la vie reprend. C’est ainsi que La Maladresse sort en juin 2024. Depuis, Leïla sillonne les routes de nouveau, les divagations s’éternisent, la quête du beau, dans les détails, dans le global, le lâcher-prise et l’accident seront sa direction future. Leïla se lance après de nombreux détours dans un essai musical et poétique pour dire pardon tendrement.Leïla Huissoud : voix, guitareAntoine Graugnard : guitares, basseRémi Mercier : piano, synthé

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000