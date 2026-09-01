Informations pratiques

Bédée

Leïla Huissoud Saison Culturelle Bédée

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Le 9 avril à 20h30, LaCoustik accueille le concert de Leïla Huissoud dans le cadre de la saison culturelle.

Dans ce novueau spectacle en duo avec Antoine Graugnard, Leïla Huissoud reprendra des titres d’auteurs. Elle imposera sa voix sur ces chansons qui l’ont bercée, éduquée, ou même trompée parfois… Elle répondra surtout à chacune des ces reprises par une composition. Un spectacle en forme de lettre d’amour adressée à la chanson française.

Tout public.

Durée 1h10.

Payant. .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Leïla Huissoud Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté