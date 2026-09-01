Leïla Huissoud Saison Culturelle Bédée Bédée
vendredi 9 avril 2027 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Leïla Huissoud Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:30:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Le 9 avril à 20h30, LaCoustik accueille le concert de Leïla Huissoud dans le cadre de la saison culturelle.
Dans ce novueau spectacle en duo avec Antoine Graugnard, Leïla Huissoud reprendra des titres d’auteurs. Elle imposera sa voix sur ces chansons qui l’ont bercée, éduquée, ou même trompée parfois… Elle répondra surtout à chacune des ces reprises par une composition. Un spectacle en forme de lettre d’amour adressée à la chanson française.
Tout public.
Durée 1h10.
Payant. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Leïla Huissoud Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Bédée (Ille-et-Vilaine)
- Festival de BD PRE EN BULLES Bédée 27 septembre 2026
- Festival Pré en bulles Salle des fêtes Bédée 27 septembre 2026
- Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée 3 octobre 2026
- Sax Machine Saison Culturelle Bédée Bédée 6 novembre 2026
- Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée Bédée 28 novembre 2026