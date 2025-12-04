Leïla Ka Maldonne Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Leïla Ka Maldonne

Jeudi 4 décembre 2025 de 20h à 20h55. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Cinq femmes et une multitude de robes tournoient, brillent et se déchirent au rythme des corps et des émotions. Avec Maldonne, sa première pièce de groupe, Leïla Ka, révélation de la scène actuelle, signe une création à fleur de peau.

Avec Maldonne, sa première pièce de groupe, Leïla Ka signe une création au féminin pluriel. La chorégraphe multi récompensée, révélation de la scène actuelle, habille les forces et les vulnérabilités de cinq interprètes qui explorent, sur scène, la sororité, l’identité et la liberté. Sur des musiques de Vivaldi, des chansons de Lara Fabian et Leonard Cohen ou le simple rythme de leurs souffles, elles s’extraient de la soumission et des carcans. Leur danse, faite de tissus et puisant dans les gestes du quotidien, révèle des émotions à fleur de peau. Chaque robe devient un souvenir, une mue, un cri silencieux ou un éclat de joie. Bouleversant, ce quintette est un hommage dansé à la force des femmes et à leurs métamorphoses. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

Five women and a multitude of dresses twirl, shimmer and tear to the rhythm of bodies and emotions. With Maldonne, her first group piece, Leïla Ka, a revelation on the current scene, signs a creation that’s as close to the skin as it gets.

German :

Fünf Frauen und eine Vielzahl von Kleidern wirbeln, glänzen und reißen im Rhythmus der Körper und Emotionen. Mit Maldonne, ihrem ersten Gruppenstück, hat Leïla Ka, die Entdeckung der aktuellen Szene, eine Kreation geschaffen, die unter die Haut geht.

Italiano :

Cinque donne e una moltitudine di abiti volteggiano, luccicano e si strappano al ritmo dei corpi e delle emozioni. Con Maldonne, il suo primo lavoro di gruppo, Leïla Ka, rivelazione del palcoscenico odierno, ha creato un’opera vicina alla pelle.

Espanol :

Cinco mujeres y multitud de vestidos giran, brillan y se desgarran al ritmo de los cuerpos y las emociones. Con Maldonne, su primera pieza de grupo, Leïla Ka, revelación de la escena actual, ha creado una obra cercana a la piel.

