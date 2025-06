Lëk Sèn [Release party] La dame de canton Paris 3 octobre 2025

Lëk Sèn [Release party] La dame de canton Paris Vendredi 3 octobre, 20h30 14€ en prévente, 16€ sur place

Soirée de lancement de son 7ème album

Bienvenue à La Dame de Canton, le vendredi 3 octobre 2025, pour le lancement en live de « Jèem », le 7ème album de Lëk Sèn.

Né à Ngor, village de pêcheurs au Sénégal, il puise dans la culture rasta et l’histoire de ses ancêtres pour tisser une musique reggae aux racines africaines.

De ses débuts hip-hop avec SSK à une carrière solo riche, son univers mêle reggae, rythmes africains, folk et dancehall.

Avec des succès comme « Ndobine » et « Manay » (feat Clinton Fearon), Lëk Sèn crée un pont vibrant entre l’Afrique et le monde.Son précédent album « I roots » fut un temps fort sur Radio France Musique et classé parmi les meilleures productions reggae en Espagne et Allemagne.

Fans et mélomanes, rejoignez-nous pour célébrer ce nouveau chapitre musical en live.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T23:30:00.000+02:00

1

https://www.billetweb.fr/lek-sen2

La dame de canton Port de la Gare Quartier de la Gare Paris 75013 Paris