LEKES TRIO au Poney Fringant Saou

LEKES TRIO au Poney Fringant Saou samedi 11 octobre 2025.

LEKES TRIO au Poney Fringant

Place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

LEKES est un trio de tzouras, contrebasse, guitare et voix qui navigue sur les mers du Rébétiko et des musiques traditionnelles de Grèce. Une touche de saveurs méditerranéennes ; un voyage de vent et de sel.

.

Place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

LEKES is a trio of tzouras, double bass, guitar and voice that sails the seas of Rebetiko and traditional Greek music. A touch of Mediterranean flavor; a voyage of wind and salt.

German :

LEKES ist ein Trio aus Tzoura, Kontrabass, Gitarre und Stimme, das auf den Meeren des Rebetiko und der traditionellen Musik Griechenlands segelt. Ein Hauch von mediterranen Aromen; eine Reise aus Wind und Salz.

Italiano :

LEKES è un trio di tzouras, contrabbasso, chitarra e voce che naviga nei mari del Rebetiko e della musica tradizionale greca. Un tocco di sapore mediterraneo; un viaggio di vento e sale.

Espanol :

LEKES es un trío de tzouras, contrabajo, guitarra y voz que navega por los mares del Rebetiko y la música tradicional griega. Un toque de sabor mediterráneo; un viaje de viento y sal.

L’événement LEKES TRIO au Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme