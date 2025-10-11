LEKES TRIO au Poney Fringant Saou
LEKES TRIO au Poney Fringant Saou samedi 11 octobre 2025.
LEKES TRIO au Poney Fringant
Place de l’horloge Saou Drôme
Début : 2025-10-11 21:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
LEKES est un trio de tzouras, contrebasse, guitare et voix qui navigue sur les mers du Rébétiko et des musiques traditionnelles de Grèce. Une touche de saveurs méditerranéennes ; un voyage de vent et de sel.
Place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr
English :
LEKES is a trio of tzouras, double bass, guitar and voice that sails the seas of Rebetiko and traditional Greek music. A touch of Mediterranean flavor; a voyage of wind and salt.
German :
LEKES ist ein Trio aus Tzoura, Kontrabass, Gitarre und Stimme, das auf den Meeren des Rebetiko und der traditionellen Musik Griechenlands segelt. Ein Hauch von mediterranen Aromen; eine Reise aus Wind und Salz.
Italiano :
LEKES è un trio di tzouras, contrabbasso, chitarra e voce che naviga nei mari del Rebetiko e della musica tradizionale greca. Un tocco di sapore mediterraneo; un viaggio di vento e sale.
Espanol :
LEKES es un trío de tzouras, contrabajo, guitarra y voz que navega por los mares del Rebetiko y la música tradicional griega. Un toque de sabor mediterráneo; un viaje de viento y sal.
