Lekkarod Course internationale de chiens de traineau Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise
Lekkarod Course internationale de chiens de traineau Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise samedi 7 mars 2026.
Lekkarod Course internationale de chiens de traineau
Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Des mushers venus de toute l’Europe se retrouvent pour une aventure hors du temps !
.
Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mushers from all over Europe come together for a timeless adventure!
L’événement Lekkarod Course internationale de chiens de traineau Champagny-en-Vanoise a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Grande Plagne