LEKO EKO FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude

Début : 2025-08-31 19:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Pour la Feria de Carcassonne, vibrez avec l’énergie solaire d’EKO EKO, le duo narbonnais qui fait danser la pop française aux accents espagnols. Hugo et Lucas Jalabert, frères jumeaux et complices de scène depuis l’enfance, enflamment les concerts avec leur musique pop, festive et ensoleillée. Révélés par leurs singles Quand tu es là et Ma blonde , ils multiplient les premières parties prestigieuses et embarquent le public avec leurs rythmes chaleureux et leurs refrains accrocheurs.

English :

For the Feria de Carcassonne, vibrate with the solar energy of EKO EKO, the Narbonne-based duo who make French pop dance with a Spanish accent. Hugo and Lucas Jalabert, twin brothers and on-stage accomplices since childhood, set concerts alight with their sunny, festive pop music. Revealed by their singles « Quand tu es là » and « Ma blonde », they have won numerous prestigious support slots, winning over audiences with their warm rhythms and catchy choruses.

German :

Bei der Feria de Carcassonne vibrieren Sie mit der Sonnenenergie von EKO EKO, dem Duo aus Narbonne, das französischen Pop mit spanischen Akzenten zum Tanzen bringt. Hugo und Lucas Jalabert, Zwillingsbrüder und Bühnenkomplizen seit ihrer Kindheit, begeistern die Konzerte mit ihrer festlichen und sonnigen Popmusik. Sie wurden durch ihre Singles « Quand tu es là » und « Ma blonde » bekannt, traten als Vorband auf und begeisterten das Publikum mit ihren warmen Rhythmen und eingängigen Refrains.

Italiano :

In occasione della Feria de Carcassonne, sarete entusiasti dell’energia solare degli EKO EKO, il duo di Narbonne che fa ballare il pop francese con un accento spagnolo. Hugo e Lucas Jalabert, fratelli gemelli e complici sul palco fin dall’infanzia, infiammano i concerti con la loro musica pop solare e festosa. Rivelati dai loro singoli « Quand tu es là » e « Ma blonde », hanno conquistato una serie di prestigiosi posti di supporto, conquistando il pubblico con i loro ritmi caldi e i loro ritornelli orecchiabili.

Espanol :

En la Feria de Carcasona, le entusiasmará la energía solar de EKO EKO, el dúo de Narbona que hace bailar al pop francés con acento español. Hugo y Lucas Jalabert, hermanos gemelos y cómplices en el escenario desde la infancia, incendian los conciertos con su pop soleado y festivo. Revelados por sus singles « Quand tu es là » y « Ma blonde », se han ganado una serie de prestigiosos teloneros, conquistando al público con sus ritmos cálidos y sus estribillos pegadizos.

