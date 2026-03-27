L’élabo de Paulette Bienvenue dans le couloir de la mort conférence gesticulée sur…la violence en entreprise L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

L’élabo de Paulette Bienvenue dans le couloir de la mort conférence gesticulée sur…la violence en entreprise

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Une conférence gesticulée qui dénonce la violence ordinaire en entreprise, la souffrance au travail et les rapports de domination en général, avec recul, humour et sensibilité.

Une expérience dont vous ne sortirez pas indemnes mais vivants ! Bienvenu.e.s

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L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com

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English :

A gesticulated conference denouncing ordinary violence in the workplace, suffering in the workplace and domination in general, with hindsight, humor and sensitivity.

An experience from which you won’t emerge unscathed, but alive! Welcome

L’événement L’élabo de Paulette Bienvenue dans le couloir de la mort conférence gesticulée sur…la violence en entreprise Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme