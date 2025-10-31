L’élevage hanté d’halloween Ambrumesnil

47 Rue Guillot Ambrumesnil Seine-Maritime

Venez vous faire peur et surtout en prendre plein les yeux avec la déco et les illuminations de la maison hantée d’Ambrumesnil tout le mois d’octobre et journée spéciale le 31 octobre avec distribution de bonbons/pop-corn, personnages vivants, automates en fonctionnement, vente de créations… .

47 Rue Guillot Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 45 85 27

