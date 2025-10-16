L’ELIXIR D’AMOUR Quai des Arts Argentan

L’ELIXIR D’AMOUR

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

2026-05-02 20:00:00

2026-05-02 21:30:00

2026-05-02

5ème édition de l’opéra collaboratif de l’APCO !

Dans L’Élixir d’Amour, Nemorino, un jeune villageois naïf et timide, est amoureux de la belle Adina, riche héritière arrogante

et cultivée. Dédaigné par la jeune fille, Nemorino achète un élixir magique au docteur Dulcamara, mais tout ne se passe pas

comme prévu…

Avec ses personnages aux caractères bien trempés et ses nombreux quiproquos, L’Elixir d’Amour est un petit bijou d’opéra

et de commedia dell’arte italienne.

Ce nouveau projet d’opéra collaboratif réunit des élèves, des bénévoles, des artistes professionnels et amateurs, autour

d’une version accessible et pleine de vie de l’oeuvre de Gaetano Donizetti. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

