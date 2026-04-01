L’Elixir d’amour, ou l’attrape-nigaud Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes
L’Elixir d’amour, ou l’attrape-nigaud Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes dimanche 26 avril 2026.
L’Elixir d’amour, ou l’attrape-nigaud Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes Dimanche 26 avril, 16h00 Prix unique : 11€
Une farce à l’italienne pétillante et haute en couleur ! – canevas original de Commedia Dell’arte
Colombine a deux prétendants : Pantalone et le Capitán Patatas Bravas de la Tortilla Poco Hecha con Paella Aceite Gazpacho y Quiquiriqui !
L‘un étant vieux et avare, l‘autre prétentieux et trouillard, elle n‘est intéressée par aucun des deux.
Ceci dit, il y aurait peut-être moyen de leur jouer un tour et d‘en tirer profit.
Tout ça, sans en choisir aucun…
Véritable farce rocambolesque jouée dans la grande tradition de la Commedia dell’arte, cette pièce dénonce le harcèlement, et critique le racisme, le nationalisme, l‘élitisme, le libéralisme… enfin, tous les vilains mots en -isme.
Sauf le féminisme, bien sûr !
Le 26 avril 2026 à 16h au théâtre Monde du Rêve
1h30 | tout public
Réservation : [https://www.billetreduc.com/spectacle/lelixir-damour-ou-lattrape-nigaud-400308](https://www.billetreduc.com/spectacle/lelixir-damour-ou-lattrape-nigaud-400308)
Plus d’information : [https://canva.link/d7109b8ys5r9767](https://canva.link/d7109b8ys5r9767)
Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=LLSpGd-aWTg](https://www.youtube.com/watch?v=LLSpGd-aWTg)
Texte : Carole Ballereau & Antoine Charneau
Mise en scène : Marco Del Nero
Avec : Carole Ballereau, Antoine Charneau, Marco Del Nero
Théâtre Monde du Rêve
34 rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault des vignes
Renseignements et réservations : 06 70 56 73 31
E.mail : [jp@mondedureve.com](mailto:jp@mondedureve.com)
Prix unique : 11€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T17:30:00.000+02:00
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https://www.billetreduc.com/spectacle/lelixir-damour-ou-lattrape-nigaud-400308
Théâtre Monde du Rêve 34 rue de Lagny 77400 Saint-Thibault des vignes Saint-Thibault-des-Vignes 77400 Seine-et-Marne
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