L’éloge de la forêt Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

L’éloge de la forêt Jeudi 16 octobre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T23:00:00

Fin : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T23:00:00

Dans le cadre du cycle de conférences Dans la nature de l’Homme, Patrick Scheyder, pianiste et fondateur du Mouvement de l’Écologie Culturelle, présente L’éloge de la forêt, un conte écologique associant musique, fresque vidéo, rap et acrobaties. Le spectacle invite à plonger dans une forêt poétique et vivante, mêlant humour, beauté et engagement pour mieux faire entendre l’appel du vivant.

Avec la participation de Thomas Brail, arboriste grimpeur, Emma Varich, comédienne, Faustine Morvan, acrobate aérienne, Nelson Delapalme, rappeur, et Iman Morin, compositeur et sound designer.

L’univers visuel est signé Mike Latona, transformant l’espace scénique en forêt vibrante.

Un temps d’échange avec le public suivra la représentation.

Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d'une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d'un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d'accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

