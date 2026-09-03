Informations pratiques

Saint-Maur

L’Éloge de la Fuite

Chemin Des Ballastières Saint-Maur Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-03

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-03

Ils arrivent en mobylette. Quatre gars, un chapiteau de poche, et la furieuse envie de raconter quelque chose de vrai, entre cabanes bricolées, cyclomoteur magique et chutes improbables.

L’Éloge de la fuite, c’est l’histoire de quatre amis d’enfance qui se retrouvent autour d’une mobylette – celle des premières fugues, des petites transgressions, de la liberté encore possible. Entre rires, petites trahisons et gestes complices sous la toile tendue du chapiteau, ils réparent l’engin. Et avec lui, quelque chose de plus précieux : le lien, la bande, la part indocile et joyeuse que l’âge adulte s’acharne à éteindre. Physicalité du cirque, malice de la parole, scénographie astucieuse, musique brute, maladresse assumée, moments de grâce inattendus…

Le comique côtoie le grave, la bêtise devient philosophie. Et pour venir jusqu’à nous, ils roulent vraiment. En mob évidemment. 7 .

Chemin Des Ballastières Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

They arrive on mopeds. Four guys, a tiny tent, and a burning desire to tell a true story—set amid makeshift huts, a magical moped, and improbable falls.

L’événement L’Éloge de la Fuite Saint-Maur a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme