L’éloge des possibles Châteauroux

S’inspirant d’un solo de Christine Gérard qu’il a dansé en 2001, Raphaël Cottin, un des interprètes fidèles de Thomas Lebrun, imagine une histoire de transmission avec de jeunes danseurs. Accompagné de trois artistes, Raphaël Cottin signe un spectacle tout en délicatesse. Intense et épatant !

Pensant chacun des mouvements, Raphaël Cottin rend hommage à celle qui fut son mentor. Les bras et les jambes se tendent et se plient, le ralenti est plein de grâce et d’élégance le corps domine son envie de se laisser emporter. La musique de Vivaldi sert de motif, la rythmique est intérieure. Puis trois autres interprètes se joignent à la danse. Reprenant certains motifs du solo, ils en augmentent la portée de manière vive et juvénile. Au milieu de la pièce, le chorégraphe réserve une improvisation en complicité avec le public. Puis, au son de Sweet dreams d’Eurythmics et de sa version française par Sylvie Vartan, les corps s’emballent, l’écriture se libère et le plateau s’embrase. .

Inspired by a Christine Gérard solo he danced in 2001, Raphaël Cottin, one of Thomas Lebrun?s loyal performers, imagines a story of transmission with young dancers. Accompanied by three artists, Raphaël Cottin creates a delicate show. Intense and stunning!

Inspiriert von einem Solo von Christine Gérard, das er 2001 getanzt hat, entwirft Raphaël Cottin, einer der treuen Interpreten von Thomas Lebrun, eine Geschichte der Weitergabe mit jungen Tänzern. In Begleitung von drei Künstlern hat Raphaël Cottin ein sehr feinfühliges Stück geschaffen. Intensiv un

Ispirato da un assolo di Christine Gérard che ha danzato nel 2001, Raphaël Cottin, uno dei fedeli danzatori di Thomas Lebrun, immagina una storia di trasmissione con giovani danzatori. Accompagnato da tre artisti, Raphaël Cottin crea uno spettacolo delicato. Intenso e sorprendente!

Inspirándose en un solo de Christine Gérard que bailó en 2001, Raphaël Cottin, uno de los fieles bailarines de Thomas Lebrun, imagina una historia de transmisión con jóvenes bailarines. Acompañado por tres artistas, Raphaël Cottin crea un espectáculo delicado. ¡Intenso y deslumbrante!

