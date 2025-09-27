lelong lieu dit les bruyères Loir en Vallée

lelong lieu dit les bruyères Loir en Vallée samedi 27 septembre 2025.

lelong

lieu dit les bruyères Les Bruyères Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 340 – 340 – EUR

Date : 
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-29 17:00:00

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-29 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Ici, on choisit un meuble oublié, celui qui à l’air de sortir du grenier et on le transforme en pièce fétiche, en objet qui raconte une histoire, votre histoire. Ce stage est pour tous ceux et toutes celles qui en ont envie, débutants, rêveurs, curieux, passionnés.

On s’amuse autant qu’on travaille. Mon univers à partager est coloré et c’est le votre que l’on va explorer. On ressort de ces journées émerveillés, fiers, pleins d’idées et c’est joyeux.

Un on chine, deux on imagine, trois ça turbine !

Nous irons ensemble de broc en broc, dans ce village réputé, la Chartre-sur-le Loir, terrain de jeu idéal pour dénicher la bonne affaire à transformer. Si vous avez un objet de prédilection, n’hesitez pas à l’apporter, on s’en occupera aussi.

Une ballade dans le bois pour chercher l’inspiration, et hop, c’est parti ! On crayonne, on rature, on compose, on découvre une multitude de motifs, on mélange formes et couleurs, on s’emballe ! Et quel plaisir de voir le résultat, de rapporter chez soi ce que l’on a imaginé, travaillé, rêvé. Situé entre bois et champs, la Citronnerie vous immerge avec intensité dans la nature et la couleur !

Artiste, décoratrice, spécialiste de la couleur, j’ai animé à Paris des ateliers dans des musées, des lieux publics et privés, autour de la création et la sensibilisation aux matériaux recyclés. Aujourd’hui, de retour dans la vallée du Loir, j’organise ces stages comme un voyage, graphique, coloré, poétique. .

lieu dit les bruyères Les Bruyères Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire s@lateliercitron.com

English :

Here, we choose a forgotten piece of furniture, one that looks like it just came out of the attic, and transform it into a fetish piece, an object that tells a story your story. This workshop is for beginners, dreamers, the curious and the passionate.

German :

Hier wählt man ein vergessenes Möbelstück, das aussieht, als würde es gerade vom Dachboden kommen, und verwandelt es in ein Fetischstück, ein Objekt, das eine Geschichte erzählt, Ihre Geschichte. Dieser Workshop ist für alle, die Lust haben, Anfänger, Träumer, Neugierige und Begeisterte.

Italiano :

Qui scegliamo un mobile dimenticato, che sembra appena uscito dalla soffitta, e lo trasformiamo in un pezzo feticcio, un oggetto che racconta una storia la vostra storia. Questo workshop è rivolto a chiunque voglia cimentarsi in questa attività, sia esso un principiante, un sognatore, un curioso o un appassionato.

Espanol :

Aquí elegimos un mueble olvidado, que parece recién salido del desván, y lo transformamos en una pieza fetiche, un objeto que cuenta una historia: tu historia. Este taller es para cualquiera que quiera probar suerte, ya sea principiante, soñador, curioso o apasionado.

