LÉMAN｜Bien Public – 06 février 2027, Bien Public, Bordeaux
samedi 6 février 2027 · Bien Public · Bordeaux
Informations pratiques
LÉMAN｜Bien Public – 06 février 2027 Samedi 6 février 2027, 20h00 Bien Public Gironde
18,20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:00:00+01:00
Fin : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:00:00+01:00
Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué « Adieu Musique », avec les singles « Les Étoiles » et « Le Chat ».
Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Retrouvez-le sur scène au Bien Public, à Bordeaux, le 06 février 2027.
Bien Public 68 quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Léman en concert au Bien Public, à Bordeaux, le 06 février 2027.
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