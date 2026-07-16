LÉMAN｜Bien Public – 06 février 2027, Bien Public, Bordeaux

Informations pratiques

LÉMAN｜Bien Public – 06 février 2027 Samedi 6 février 2027, 20h00 Bien Public Gironde

18,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:00:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T23:00:00+01:00

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué « Adieu Musique », avec les singles « Les Étoiles » et « Le Chat ».

Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Retrouvez-le sur scène au Bien Public, à Bordeaux, le 06 février 2027.

Bien Public 68 quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez Léman en concert au Bien Public, à Bordeaux, le 06 février 2027.