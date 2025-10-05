LÉMAN – 6MIC Aix En Provence

LÉMAN Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec Décibels Productions présente : LÉMAN Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante après son premier EP On est Plein (sorti en juin 2024). Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée !Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13