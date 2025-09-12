Leman Blues Festival Annemasse

Leman Blues Festival Annemasse vendredi 12 septembre 2025.

Leman Blues Festival

Place de la Libération Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12

Le Léman Blues Festival, événement musical majeur et 1er festival international de Blues, revient avec une programmation de blues très diverses qui enchantera les oreilles des passionnés de blues mais aussi de rock.

Place de la Libération Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leman-blues-festival.com

English :

The Léman Blues Festival, a major musical event and the 1st international blues festival, is back with a highly diverse program that will delight the ears of blues and rock fans alike.

German :

Das Léman Blues Festival, ein bedeutendes Musikereignis und 1. internationales Bluesfestival, kehrt mit einem sehr vielfältigen Bluesprogramm zurück, das die Ohren von Blues-, aber auch von Rockliebhabern verzaubern wird.

Italiano :

Il Léman Blues Festival, un grande evento musicale e il principale festival blues internazionale, torna con un programma blues molto vario che delizierà le orecchie degli appassionati di blues e rock.

Espanol :

El Festival de Blues de Léman, gran acontecimiento musical y primer festival internacional de blues, vuelve con un programa de blues muy variado que deleitará los oídos de los aficionados al blues y al rock por igual.

L’événement Leman Blues Festival Annemasse a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme des Monts du Genevois