Léman La Rotonde Châteaurenard

Vendredi 27 février 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert Léman à la Rotonde.

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son nouveau single “Les Étoiles”, qui atteint déjà près de 7M de streams et annonce son premier album avec Adieu Musique . Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman annonce les premières dates de sa tournée. Retrouvez-le sur scène à La Rotonde le 27 février 2026 !



Baby Sharon Première partie

Baby Sharon, artiste franco-togolaise, mêle hip-hop, néo-soul et rock pour transformer ses émotions en récits vibrants. Sur scène, sa présence intense et lumineuse crée une expérience à la fois énergique et cathartique. Préparant un premier EP pour 2026, elle célèbre ses racines et ses contrastes, entre ombre et lumière, force et vulnérabilité. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

