LEMAN – L’AUTRE CANAL – CLUB Nancy

LEMAN Début : 2026-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante après son premier EP On est Plein (sorti en juin 2024). Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman annonce les premières dates de sa tournée 2025. Il sera en concert à L’Autre Canal à Nancy le 21 janvier 2026.

L’AUTRE CANAL – CLUB Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54