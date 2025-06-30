LEMAN – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

LEMAN Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante après son premier EP On est Plein (sorti en juin 2024). Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman est de retour en concert en 2026. Il sera en concert à la Rock School Barbey le 20 février 2026.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33