Léman Rock School Barbey Bordeaux

Léman Vendredi 20 février 2026, 20h00 Rock School Barbey Gironde

22 € (Prévente – Hors frais de location) / 27 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00 – 2026-02-20T23:50:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00 – 2026-02-20T23:50:00

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante après son premier EP « On est Plein » (sorti en juin 2024). Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman est de retour en concert en 2026. Il sera en concert à la Rock School Barbey le 20 février 2026.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/rf683e70a332 »}]

