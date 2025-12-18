Leman + Yann Ponthus Tours

Leman + Yann Ponthus

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante après son premier EP On est Plein (sorti en juin 2024). Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman annonce les premières dates de sa tournée 2025.

Yann Ponthus écrit et joue une musique sombre et cinématographique, où se mélangent des textures de synthétiseurs modulaires, guitare et amples effets. Des tableaux sonores brumeux, au cœur desquels se déploie une voix en français, trouble et fantomatique.

– Placement libre

– Réservation pour les personnes en situation de handicap, les groupes à partir de 6 personnes et les CE 02 47 31 15 33.

– Veuillez noter que les appareils photo et les caméras sont interdit.

Known for blending the raw energy of rock and the elegance of pop with committed lyrics, Léman continues his meteoric rise after his debut EP On est Plein (released in June 2024).

