LEMANCEL François expose au Petit Moulin à Orbec
Orbec
5 juillet 2025

Calvados

LEMANCEL François expose au Petit Moulin à Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-05

fin : 2025-09-29

2025-07-05

La restauration du Petit Moulin est terminée, il devient maintenant un lieu d’expositions et de rencontres.

Pour donner vie au lieu, cet été, un jeune Orbecquois est à l’honneur au Petit Moulin d’Orbec.

A 21 ans, François Lemancel est parti seul autour du monde à vélo.

Pendant 4 ans et 8 mois, il a tracé son chemin à l’écart des routes touristiques dans les déserts de l’Afrique australe à + de 40°jusqu’en Mongolie à -40°.

Plus de 50 photos d’une qualité saisissante et un carnet de voyage relate son itinéraire et ses rencontres.

Ça se passe au Petit Moulin d’Orbec, du 5 juillet au 29 septembre 15 rue Saint-Pierre -14290 Orbec

Venez rencontrer François Lemancel samedi 5 juillet à 18h

Au Petit Moulin d’Orbec, il y a aussi la visite commentée de l’exposition permanente L’âge d’or des moulins de la vallée de l’Orbiquet au XIXème siècle et la démonstration du fonctionnement de la machine à élever l’eau d’Ernest Jules Bollée qui crache ses jets d’eau dans le bief de la rivière.

15 rue Saint Pierre

Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66 michel.chretienclavier@orange.fr

English : LEMANCEL François expose au Petit Moulin à Orbec

The restoration of the Petit Moulin has been completed, and it now becomes a venue for exhibitions and meetings.

To bring the place to life, this summer a young Orbecquois is in the spotlight at the Petit Moulin d’Orbec.

At the age of 21, François Lemancel set off alone around the world by bicycle.

For 4 years and 8 months, he rode off the beaten tourist track through the deserts of southern Africa at +40° to Mongolia at -40°.

Over 50 stunning photos and a travel diary recount his itinerary and encounters.

On show at Le Petit Moulin d’Orbec, from July 5 to September 29 15 rue Saint-Pierre -14290 Orbec, France

Come and meet François Lemancel Saturday July 5 at 6pm

The Petit Moulin d’Orbec also features a guided tour of the permanent exhibition « L?âge d?or des moulins de la vallée de l?Orbiquet au XIXème siècle » (The golden age of mills in the Orbiquet valley in the 19th century), and a demonstration of how Ernest Jules Bollée?s water-raising machine spits water into the river reach.

German : LEMANCEL François expose au Petit Moulin à Orbec

Die Restaurierung der Kleinen Mühle ist abgeschlossen, sie wird nun zu einem Ort für Ausstellungen und Begegnungen.

Um den Ort mit Leben zu füllen, steht diesen Sommer ein junger Orbecquois im Mittelpunkt der Petit Moulin d’Orbec.

Der 21-jährige François Lemancel reiste allein mit dem Fahrrad um die Welt.

Vier Jahre und acht Monate lang hat er abseits der Touristenrouten seinen Weg durch die Wüsten des südlichen Afrikas bei +40° bis in die Mongolei bei -40° gefunden.

Mehr als 50 Fotos von beeindruckender Qualität und ein Reisetagebuch berichten von seiner Route und seinen Begegnungen.

In der Petit Moulin d’Orbec, vom 5. Juli bis 29. September 15 rue Saint-Pierre -14290 Orbec

Treffen Sie François Lemancel Samstag, 5. Juli um 18 Uhr

In der Petit Moulin d’Orbec gibt es außerdem eine kommentierte Führung durch die Dauerausstellung « Das goldene Zeitalter der Mühlen im Orbiquet-Tal im 19. Jahrhundert » und eine Demonstration der Funktionsweise der Wasserhebemaschine von Ernest Jules Bollée, die ihre Wasserstrahlen in den Flussgraben spuckt.

Italiano :

Il restauro del Petit Moulin è stato completato ed è ora sede di mostre e incontri.

Per far rivivere questo luogo, quest’estate al Petit Moulin d’Orbec verrà premiato un giovane orbecchese.

All’età di 21 anni, François Lemancel è partito da solo per il giro del mondo in bicicletta.

Per 4 anni e 8 mesi, ha percorso in bicicletta i deserti dell’Africa meridionale a oltre 40°C e la Mongolia a -40°C, fuori dalle rotte turistiche più battute.

Oltre 50 splendide foto e un diario di viaggio raccontano il suo itinerario e i suoi incontri.

Si svolge al Petit Moulin d’Orbec, dal 5 luglio al 29 settembre 15 rue Saint-Pierre -14290 Orbec

Venite a conoscere François Lemancel Sabato 5 luglio alle ore 18.00

Al Petit Moulin d’Orbec è prevista anche una visita guidata alla mostra permanente « L’epoca d’oro dei mulini nella valle dell’Orbiquet nel XIX secolo » e una dimostrazione del funzionamento della macchina per l’innalzamento dell’acqua di Ernest Jules Bollée, che sputa getti d’acqua nel fiume.

Espanol :

La restauración del Petit Moulin ha concluido, y ahora es un lugar de exposiciones y reuniones.

Para darle vida, este verano se rinde homenaje a un joven orbequés en el Petit Moulin d’Orbec.

A los 21 años, François Lemancel partió solo a dar la vuelta al mundo en bicicleta.

Durante 4 años y 8 meses, recorrió en bicicleta los desiertos del sur de África a más de 40°C y Mongolia a -40°C.

Más de 50 fotos impresionantes y un diario de viaje relatan su itinerario y sus encuentros.

Del 5 de julio al 29 de septiembre, en el Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint-Pierre -14290 Orbec

Encuentro con François Lemancel Sábado 5 de julio a las 18.00 h

En el Petit Moulin d’Orbec también habrá una visita guiada a la exposición permanente « La edad de oro de los molinos del valle de Orbiquet en el siglo XIX » y una demostración del funcionamiento de la máquina elevadora de Ernest Jules Bollée, que lanza chorros de agua al cauce del río.

