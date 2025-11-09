LEMANIC MODERN ENSEMBLE LAMBERT WILSON PARC GOURAUD Soissons
LEMANIC MODERN ENSEMBLE LAMBERT WILSON
PARC GOURAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Le mythe de Faust revisité à travers l’histoire d’un soldat
déserteur qui pactise avec le Diable et perd son âme.
Une œuvre de 1917 dans l’esprit des contes populaires
russes, témoignant d’un temps de guerre. Un bijou musical
et théâtral qui emprunte à la valse comme au tango, au
ragtime comme au jazz. Une distribution prestigieuse avec
Lambert Wilson incarnant à la fois le Lecteur, le Soldat et
le Diable, dans cette sorte de lanterne magique animée .
PARC GOURAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
English :
The Faust myth revisited through the story of a soldier
who makes a pact with the Devil and loses his soul.
A work from 1917 in the spirit of Russian folk tales
of a time of war. A musical and theatrical
theatrical gem that borrows from waltz, tango, ragtime and
ragtime and jazz. A prestigious cast with
Lambert Wilson as the Reader, the Soldier and the Devil
the Devil, in this sort of animated magic lantern .
German :
Der Mythos von Faust wird durch die Geschichte eines Soldaten neu belebt
der einen Pakt mit dem Teufel eingeht und seine Seele verliert.
Ein Werk aus dem Jahr 1917 im Geiste der Volksmärchen
russischen Märchen, das von einer Zeit des Krieges zeugt. Ein musikalisches Juwel
und Theaterstück, das Anleihen bei Walzer und Tango, Ragtime und Jazz macht
ragtime als auch dem Jazz entlehnt ist. Eine prestigeträchtige Besetzung mit
Lambert Wilson, der gleichzeitig den Lektor, den Soldaten und den
den Teufel in dieser Art animierter Laterna Magica .
Italiano :
Il mito di Faust rivisitato attraverso la storia di un soldato che
che fa un patto con il diavolo e perde la sua anima.
Un’opera scritta nel 1917 nello spirito dei racconti popolari russi
lo spirito dei racconti popolari russi. Un gioiello musicale e teatrale
e teatrale che prende in prestito dal valzer e dal tango
al ragtime e al jazz. Un cast prestigioso con
Lambert Wilson nei panni del Lettore, del Soldato e del Diavolo
il Diavolo, in questa sorta di lanterna magica animata .
Espanol :
El mito de Fausto revisitado a través de la historia de un soldado
que hace un pacto con el Diablo y pierde su alma.
Una obra escrita en 1917 en el espíritu de los cuentos populares rusos
el espíritu de los cuentos populares rusos. Una joya musical y teatral
y teatral que toma prestado del vals y el tango
el ragtime y el jazz. Un prestigioso reparto con
Lambert Wilson como el Lector, el Soldado y el Diablo
el Diablo, en esta especie de linterna mágica animada .
