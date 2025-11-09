LEMANIC MODERN ENSEMBLE LAMBERT WILSON PARC GOURAUD Soissons

LEMANIC MODERN ENSEMBLE LAMBERT WILSON

PARC GOURAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:15:00

Date(s) :

2025-11-09

Le mythe de Faust revisité à travers l’histoire d’un soldat

déserteur qui pactise avec le Diable et perd son âme.

Une œuvre de 1917 dans l’esprit des contes populaires

russes, témoignant d’un temps de guerre. Un bijou musical

et théâtral qui emprunte à la valse comme au tango, au

ragtime comme au jazz. Une distribution prestigieuse avec

Lambert Wilson incarnant à la fois le Lecteur, le Soldat et

le Diable, dans cette sorte de lanterne magique animée .

PARC GOURAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

The Faust myth revisited through the story of a soldier

who makes a pact with the Devil and loses his soul.

A work from 1917 in the spirit of Russian folk tales

of a time of war. A musical and theatrical

theatrical gem that borrows from waltz, tango, ragtime and

ragtime and jazz. A prestigious cast with

Lambert Wilson as the Reader, the Soldier and the Devil

the Devil, in this sort of animated magic lantern .

German :

Der Mythos von Faust wird durch die Geschichte eines Soldaten neu belebt

der einen Pakt mit dem Teufel eingeht und seine Seele verliert.

Ein Werk aus dem Jahr 1917 im Geiste der Volksmärchen

russischen Märchen, das von einer Zeit des Krieges zeugt. Ein musikalisches Juwel

und Theaterstück, das Anleihen bei Walzer und Tango, Ragtime und Jazz macht

ragtime als auch dem Jazz entlehnt ist. Eine prestigeträchtige Besetzung mit

Lambert Wilson, der gleichzeitig den Lektor, den Soldaten und den

den Teufel in dieser Art animierter Laterna Magica .

Italiano :

Il mito di Faust rivisitato attraverso la storia di un soldato che

che fa un patto con il diavolo e perde la sua anima.

Un’opera scritta nel 1917 nello spirito dei racconti popolari russi

lo spirito dei racconti popolari russi. Un gioiello musicale e teatrale

e teatrale che prende in prestito dal valzer e dal tango

al ragtime e al jazz. Un cast prestigioso con

Lambert Wilson nei panni del Lettore, del Soldato e del Diavolo

il Diavolo, in questa sorta di lanterna magica animata .

Espanol :

El mito de Fausto revisitado a través de la historia de un soldado

que hace un pacto con el Diablo y pierde su alma.

Una obra escrita en 1917 en el espíritu de los cuentos populares rusos

el espíritu de los cuentos populares rusos. Una joya musical y teatral

y teatral que toma prestado del vals y el tango

el ragtime y el jazz. Un prestigioso reparto con

Lambert Wilson como el Lector, el Soldado y el Diablo

el Diablo, en esta especie de linterna mágica animada .

L’événement LEMANIC MODERN ENSEMBLE LAMBERT WILSON Soissons a été mis à jour le 2025-06-19 par OT du Soissonnais-Valois