L’embarras du choix de Sebatien Azzopardi et Sacha DANINO Salle le Trait d’Union Juaye-Mondaye

L’embarras du choix de Sebatien Azzopardi et Sacha DANINO

Salle le Trait d’Union Rue de la Mairie Juaye-Mondaye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-04-15

La compagnie Souffler n’est pas jouer présente L’Embarras du choix , une comédie interactive où le public accompagne Max dans ses décisions. À chaque représentation, les choix des spectateurs transforment l’histoire, créant un spectacle vivant, sensible, plein d’humour et toujours différent.

Dans cette comédie interactive, le public joue un rôle essentiel à plusieurs moments du spectacle, les spectateurs sont invités à intervenir pour orienter le parcours du personnage principal. Chaque représentation devient ainsi unique et différente.

À 35 ans, Max se retrouve à un tournant de sa vie. Submergé par le doute, incapable de trancher entre plusieurs options importantes, il perd confiance en ses propres choix. Face à ses hésitations, il décide de s’en remettre aux spectateurs, qui deviennent alors les guides de son destin. À travers leurs décisions, ils l’aident à avancer parfois dans des directions inattendues.

Entre rires, émotions et situations cocasses, la pièce interroge avec finesse notre rapport aux décisions et aux chemins que nous choisissons d’emprunter. .

Salle le Trait d’Union Rue de la Mairie Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie +33 6 48 38 97 52 contact.compagnie-theatrejuaye@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

The Souffler n’est pas jouer company presents L’Embarras du choix, an interactive comedy in which the audience accompanies Max in his decisions. At each performance, the audience’s choices transform the story, creating a lively, sensitive show that’s full of humour and always different.

