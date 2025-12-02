L’EMBARRAS DU CHOIX – LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris

L’EMBARRAS DU CHOIX Début : 2025-12-02 à 21:00. Tarif : – euros.

L’EMBARRAS DU CHOIXUne comédie de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINO.Nomination Molières 2022 / Meilleure comédieC’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire !!Le jour de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public.Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous !Avec : Amaya Carreté ou Dorothée Deblaton, Raissa Mariotti ou Julie Desbruères, Jean-Baptiste Darosey ouThomas Perrin, Augustin de Monts ou Delphin Lacroix, Patrice Latronche ou Thierry LanckrietAssistant mise en scène : Camille JolivetMusique : Romain Trouillet Décor : Juliette Azzopardi Vidéo : Mathias DelfauLumières : Philippe Lacombe Costumes : Pauline Zaoua ZuriniLa presse en parle :LE PARISIEN : « Une comédie interactive hilarante ! »LE PARISIEN : « On rit beaucoup ! Une comédie très réussie ! »PRIMA : « Une pièce réjouissante où on rit beaucoup ! »FIGAROSCOPE : « Moment de grâce d’émotion et de drôlerie »AU BALCON : « Défi théâtrale réussi »

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75