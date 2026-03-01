L’embarras du choix Saint-Vigor-le-Grand

L’embarras du choix

ESPACE L’ODYSSE Saint-Vigor-le-Grand Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:45:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Comédie interactive où le public décide du destin de Max. Les choix du public modifient l’histoire chaque représentation devient différente, pleine de passion, d’imprévus et de rebondissements. Entre dilemmes et situations cocasses, Max devra assumer les décisions prises pour lui.

La compagnie vous propose une expérience originale et interactive avec sa nouvelle pièce, l’Embarras du choix, signée Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.

Dans ce spectacle, pas comme les autres, ce sont les spectateurs qui décident de la suite de l’histoire. À plusieurs moments clés, le public est invité à voter pour orienter le scénario. Chaque représentation devient ainsi unique, portée par vos choix et vos émotions.

Max a 35 ans. À première vue, sa vie semble bien tracée. Mais en une journée, tout vacille. Confronté à plusieurs décisions cruciales, il doit choisir entre sécurité et aventure, raison et passion, habitudes et imprévus.

Chaque choix peut changer le cours de son existence.

Perdu entre plusieurs chemins possibles, il finit par confier son destin au public. Ce sont alors les spectateurs qui prennent les commandes de sa vie, l’aidant ou le bousculant, dans ses décisions.

Entre humour, tendresse et situations inattendues, cette comédie interactive explore avec finesse nos hésitations, nos regrets et notre rapport au choix. .

ESPACE L’ODYSSE Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 6 48 38 97 52 contact.compagnie-theatrejuaye@orange.fr

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English : L’embarras du choix

An interactive comedy in which the audience decides Max’s fate. The audience’s choices change the story: each performance becomes different, full of passion, unexpected events and twists and turns. Between dilemmas and funny situations, Max will have to take responsibility for the decisions made …

L’événement L’embarras du choix Saint-Vigor-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Bayeux Intercom