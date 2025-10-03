L’émergence des peintures de paysages par Jean-Claude Rinaldo Salle des Ricochets Bavilliers

L’émergence des peintures de paysages par Jean-Claude Rinaldo

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La médiathèque de Bavilliers a le plaisir de vous inviter à une conférence.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir comment la peinture de paysages s’est imposée dans l’histoire de l’art et a influencé notre manière de regarder la nature.

Dans la limite des places disponibles. .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

