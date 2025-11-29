L’émile et une pièce

Saint-Martial-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’émile et une pièce présenté par Georges Corteline, courtes pièces

Entrée 8€ gratuit-12ans .

Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 75 60 56

English :

German : L’émile et une pièce

Italiano :

Espanol : L’émile et une pièce

L’événement L’émile et une pièce Saint-Martial-de-Gimel a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze