L’émile et une pièce Saint-Martial-de-Gimel
L’émile et une pièce Saint-Martial-de-Gimel samedi 29 novembre 2025.
L’émile et une pièce
Saint-Martial-de-Gimel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’émile et une pièce présenté par Georges Corteline, courtes pièces
Entrée 8€ gratuit-12ans .
Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 75 60 56
English :
German : L’émile et une pièce
Italiano :
Espanol : L’émile et une pièce
L’événement L’émile et une pièce Saint-Martial-de-Gimel a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze