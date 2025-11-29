L’EMISSILLON… SUR UN PLATEAU ! Marvejols

L’EMISSILLON… SUR UN PLATEAU !

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 Novembre, les bénévoles du Sillon Lauzé vous invitent à venir assister et participer à l’enregistrement de l’EmisSillon pour les radios associatives 48FM (fréquence 98.3 à Marvejols, 94.1 à Mende et 95.0 à Langogne) et Radio Bartas (107 fm à florac). Depuis la rentrée 2025, nouveau format, nouvelle formule… Désormais bi-mensuelle, l’EmisSillon sera servie “sur un plateau” pour cette nouvelle saison ! Alors n’hésitez pas à venir prendre le micro pour partager vos coups de cœur musicaux et culturels, ou simplement écouter ceux des autres et découvrir en avant-première les interviews des derniers artistes accueillis au café associatif, et bien sûr les coulisses d’une émission de radio (amateur)…! Bref, tous les ingrédients seront réunis pour passer un bon moment, bien entendu ouvert à tou.te.s, comme toujours au Sillon Lauzé !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

