L’émoi des Mots ANTOINE DOIGNON

Maison matelot Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Un récit poignant qui plonge le lecteur dans l’univers impitoyable d’une usine agroalimentaire bretonne. Proche du poème en prose, l’auteur décrit avec une précision redoutable la répétition abrutissante des gestes et la fatigue du corps ouvrier. En partenariat avec La scène Déménage.

Antoine DOIGNON nous propose une lecture de À la ligne de Joseph Ponthus. Un récit poignant qui plonge le lecteur dans l’univers impitoyable d’une usine agroalimentaire bretonne. Proche du poème en prose, l’auteur décrit avec une précision redoutable la répétition abrutissante des gestes et la fatigue du corps ouvrier. Par la magie d’une écriture drôle, coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes. En partenariat avec La scène Déménage. .

Maison matelot Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots ANTOINE DOIGNON

A poignant tale that plunges the reader into the merciless world of a Breton food factory. Close to a prose poem, the author describes with frightening precision the mind-numbing repetition of gestures and the fatigue of the working body. In partnership with La scène Déménage.

L’événement L’émoi des Mots ANTOINE DOIGNON Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans