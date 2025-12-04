L’émoi des Mots ARBON

Médiathèque Bélus Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Arbon nous plonge avec un art consommé entre réalité et fiction dans un thriller redoutablement ingénieux et élégant, un roman à la Monte-Christo ou le récit du choc entre passions humaines et mutations technologiques se teinte d’une forme subtile de méditation.

Arbon nous plonge avec un art consommé entre réalité et fiction dans un thriller redoutablement ingénieux et élégant, un roman à la Monte-Christo ou le récit du choc entre passions humaines et mutations technologiques se teinte d’une forme subtile de méditation. Un huis clos plein d’érudition, et un final aussi brillant qu’inattendu. .

Médiathèque Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots ARBON

With consummate skill, Arbon plunges us between reality and fiction in a fearsomely ingenious and elegant thriller, a Monte-Christo-style novel in which the story of the clash between human passions and technological mutations is tinged with a subtle form of meditation.

L’événement L’émoi des Mots ARBON Bélus a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans