L’émoi des Mots AURELIE BAMBUCK Village Alzheimer Saint-Lon-les-Mines

L’émoi des Mots AURELIE BAMBUCK

Village Alzheimer 284 Route de Peyrehorade Saint-Lon-les-Mines Landes

Aurélie Bambuck est auteure, réalisatrice et journaliste. Elle a exercé à Radio France, France Inter, France Info … Ses parents, Roger Bambuck et Ghislaine Barnay font partie des pionniers antillais olympiques. Sa mère a été la première Martiniquaise sélectionnée olympique. Son père a été le premier et le seul sprinter français détenteur du record du monde du 100 m. Elle est une fille de champions qui a préféré la plume aux pointes. Ses parents ont vécu leur histoire dans la grande histoire du monde, celle d’un couple uni par les anneaux olympiques. Médiation assurée par Dominique Lagarde. .

Village Alzheimer 284 Route de Peyrehorade Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots AURELIE BAMBUCK

Aurélie Bambuck is an author, director and journalist. She has worked for Radio France, France Inter and France Info Her parents, Roger Bambuck and Ghislaine Barnay, are among the pioneering West Indian Olympians. Her mother was the first woman from Martinique to be selected for the Olympics.

