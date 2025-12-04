L’émoi des Mots CECILE PERUS Mouscardès

L’émoi des Mots CECILE PERUS

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives, scientifiques, politiques ou artistes… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues : oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé ! Taire, c’est oublier. Nommer, c’est faire exister. Alors, Cécile raconte, pour sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers et rendre femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits, cueillir le fruit de la connaissance et du savoir pour elles-mêmes, pour leurs sœurs ou pour le bien de tous. .

Salle su Quiller Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots CECILE PERUS

The great absentees from our history books, whether they be sportswomen, scientists, politicians or artists? there are many women with exceptional careers who are nonetheless unknown: forgotten, erased, invisibilized, as if they had never existed! To name is to make exist.

