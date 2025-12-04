L’émoi des Mots CIE ERNESTO BARYTONI Estibeaux

L’émoi des Mots CIE ERNESTO BARYTONI

Salle Lahaout Estibeaux Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Raphaëlo est charmeur, un peu flambeur (presque crâneur dirait son frère). Un charisme naturel que ne partage pas Moricio qui se demande encore comment il est possible de voyager aux 4 coins du monde alors que la terre est ronde..De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, la Grèce ou la Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde musical et chanté, agrémenté de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de laisser sur place ! .

Salle Lahaout Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English :

Raphaëlo is a charmer, a bit of a flamer (his brother would almost say a show-off). A natural charisma not shared by Moricio, who still wonders how it’s possible to travel to the 4 corners of the world when the earth is round…

