L’émoi des Mots CIE JOE SATURE- Burlesque musical Salle des fêtes Misson

L’émoi des Mots CIE JOE SATURE- Burlesque musical

Salle des fêtes 77 Route de Labatut Misson Landes

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination. Une occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la musique et de la mise en scène. Un spectacle brut de décoffrage et complètement timbré, porté par la folle envie de profiter d’une permission accordée ! Un récital fantaisiste, hors des sentiers battus et franchement irrésistible. Les comédiens avec leurs personnages à la Buster Keaton sont solaires et attendrissants. .

Salle des fêtes 77 Route de Labatut Misson 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots CIE JOE SATURE- Burlesque musical

Four happy fools are given a free pass to present the musical they’ve created from the sweat of their imaginations. An exceptional opportunity for them to share their whimsical vision of music and stagecraft.

